ارتفاع جديد بإصابات كورونا ووفياته في إيطاليا

ارتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 34644 حالة بعد تسجيل 30 وفاة جديدة، فيما وصل عدد الإصابات المسجلة اليوم الماضي إلى 190 حالة، ليصبح مجموع الإصابات 239410.

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ويبلغ عدد الإصابات النشطة حاليا 186755 حالة، حسب بيانات قدمتها هيئة الدفاع المدني الإيطالية يوم الأربعاء.

وأظهرت إحصاءات الأربعاء أن 1610 مرضى يتواجدون الآن في المستشفيات، 107 منهم في أقسام العناية المركزة، فيما يخضع 16938 مصابا للحجر المنزلي.

وأضافت الهئية أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 186111 حالة بزيادة 1526 حالة.

وذكرت الهيئة أن مجمل فحوصات فيروس كورونا بلغ 5107093 بعد إجراء 53266 اختبارا إضافيا.

ولفتت إلى أن 5 مقاطعات في البلاد بالإضافة إلى مدينة ترينتو شمالي البلاد لم تسجل فيها أي إصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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ويوم الثلاثاء سجلت إيطاليا أدنى حصيلة يومية للإصابات (122) والوفايت (18) ، بعدما كانت الإصابات الاثنين عند 218 والوفيات عند 23 حالة.

المصدر: وكالات