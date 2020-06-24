الإليزيه: ماكرون يهاتف بوتين الجمعة لبحث أوكرانيا وليبيا وإيران

أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو الجمعة، أوكرانيا وليبيا وما يحيط بإيران، وجملة من القضايا الأخرى.

وأشار الإليزيه في بيان له الأربعاء، إلى أن "هناك حاجة لمزيد من التقدم حول الأجندات المتعلقة بالأزمات، وخاصة بشأن أوكرانيا".

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يذكر أن باريس استضافت في ديسمبر الماضي قمة "رباعية نورماندي"، التي تضم روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، حول التسوية الأوكرانية.

وتم الاتفاق على سحب القوات من بعض النقاط ومواصلة الجهود لتنفيذ اتفاقيات مينسك للتسوية.

وسبق لماكرون أن دعا الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في السياسات تجاه روسيا، وإلى ضرورة الحوار والشراكة مع موسكو.

المصدر: رويترز