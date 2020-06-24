ترامب في "رسالة قوية لروسيا": قد ننقل بعض القوات من ألمانيا إلى بولندا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال نقل بعض القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا، معتبرا في ذلك "رسالة قوية" إلى روسيا.

وقال ترامب خلال لقائه نظيره البولندي أندجيه دودا في واشنطن الأربعاء: "سنقلص عدد قواتنا في ألمانيا. وبعدها ستعود إلى الوطن، والبعض الآخر سيتوجه إلى أماكن أخرى، لكن بولندا قد تكون أحد تلك الأماكن".

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وأشار إلى أن الرئيس البولندي طلب نشر قوات أمريكية في بلاده، مضيفا أن بولندا "ستدفع ثمن ذلك".

وأضاف ترامب: "أعتقد أن هذا سيكون رسالة قوية إلى روسيا"، منتقدا الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا، لتعاونها مع روسيا في مجال الطاقة.

من جهته، قال الرئيس البولندي: "اليوم ندخل مرحلة جديدة، وخاصة هناك إمكانية لزيادة عدد القوات الأمريكية في بلادنا".

وأكد ترامب أيضا أنه يعتزم توقيع اتفاقية حول التعاون الدفاعي مع بولندا. وقال: "العام الماضي وقعنا إعلانين مشتركين حول تعزيز التعاون الدفاعي بيننا، ونحن نتطلع إلى توقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي".

ورحب دودا بهذه الاتفاقية المستقبلية، معتبرا أنها مهمة بالنسبة للأمن الأوروبي وأمن بولندا خصوصا.

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كما أعلن ترامب أن واشنطن تعمل مع وارسو على مشروع بناء محطة ذرية في بولندا.

وأصبح دودا أول رئيس أجنبي يستقبله ترامب في البيت الأبيض منذ فرض معظم الدول إجراءات الإغلاق لمنع انتشار وباء فيروس كورونا.

وتشير التقارير الإعلامية البولندية إلى أن الولايات المتحدة قد ترسل 2000 عسكري إلى بولندا، وهذا أكثر بـ1000 مما تم الاتفاق عليه بين واشنطن ووارسو في يونيو 2019.

المصدر: رويترز