طهران: العقوبات الأمريكية على قباطنة الناقلات الإيرانية تؤكد فشل حملة الضغوط القصوى

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي الأربعاء، أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على قباطنة ناقلات النفط الإيرانية، تؤكد فشل حملة الضغط على بلاده.

وقال موسوي في تغريدة على "تويتر": "إيران وفنزويلا تواجهان بصلابة العقوبات الأمريكية عليهما".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء عن فرض عقوبات على قباطنة خمس ناقلات إيرانية نقلت نحو 1.5 مليون برميل من النفط الإيراني إلى فنزويلا.

وشدد بومبيو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، على أن "الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بدعمها لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو".

وأكدت الخزانة الأمريكية في بيان لها، "فرض عقوبات على خمسة أشخاص على صلة بشركة "الأسطول البحري لخطوط الشحن الإيرانية (إريسل غروب)، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية".

المصدر: RT