 
مباشر

واشنطن: سندعو الصين للجولة الثانية من مشاورات فيينا للأمن الاستراتيجي

أخبار العالم

واشنطن: سندعو الصين للجولة الثانية من مشاورات فيينا للأمن الاستراتيجي
Reuters Leonhard Foeger
المبعوث الخاص الأمريكي لشؤون الرقابة على الأسلحة مارشال بيلينغسلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o67f

أعلنت الولايات المتحدة أنها تعتزم توجيه دعوة للصين لحضور الجولة الثانية من المشاورات حول الأمن الاستراتيجي في فيينا، والتي جرت الجولة الأولى منها بين موسكو وواشنطن.

وقال المبعوث الخاص الأمريكي لشؤون الرقابة على الأسلحة مارشال بيلينغسلي، الذي ترأس الوفد الأمريكي إلى المشاورات: "نتوقع أن توجه الدعوة من جديد إلى الصين لحضور المشاورات"، مضيفا أن الجولة الثانية من المقرر إجراؤها في أواخر يوليو أو أوائل أغسطس المقبل".

إقرأ المزيد
ريابكوف: موسكو وواشنطن اتفقتا في فيينا على تشكيل فريق عمل خاص بالفضاء
ريابكوف: موسكو وواشنطن اتفقتا في فيينا على تشكيل فريق عمل خاص بالفضاء

وأشار بيلينغسلي إلى إحراز تقدم خلال الجولة الأولى في ما يخص إطلاق فرق العمل الخاصة بمختلف قضايا الأمن الاستراتيجي، مشيرا إلى أن اختصاص فرق العمل يجب أن يشمل الأسلحة التي لا تشملها معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3".

وقال: "يجب أن أعود إلى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للتأكيد على ذلك معه، ليكون لدينا فهم مشترك لما جرى الحديث عنه خلال اللقاء"، مرجحا أن تتفق واشنطن مع موسكو بهذا الشأن.

وبخصوص تجميد نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، كما دعت إليه روسيا، أكد بيلينغسلي أن الولايات المتحدة لا تعتزم القيام بذلك، مشيرا إلى أن الصين ليست عليها أي قيود في ما يخص نشر الصواريخ بموجب المعاهدات الدولية.

إقرأ المزيد
موسكو: بحثنا مع واشنطن آفاق الرقابة على الأسلحة وتمديد
موسكو: بحثنا مع واشنطن آفاق الرقابة على الأسلحة وتمديد "ستارت-3"

يذكر أن المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة حول الأمن الاستراتيجي جرت في فيينا في 22 و23 يونيو الجاري وتم توجيه دعوة إلى الصين أيضا لحضورها، لكن بكين رفضت المشاركة فيها.

وكانت واشنطن قد دعت مرارا لضرورة مشاركة الصين في أي آلية جديدة خاصة بالصواريخ الاستراتيجية، وذلك في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، الموقعة مع موسكو.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا