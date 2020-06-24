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أوكرانيا.. مقتل 3 أشخاص وإجلاء المئات بسبب الفيضانات (فيديو)

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أوكرانيا.. مقتل 3 أشخاص وإجلاء المئات بسبب الفيضانات (فيديو)
Reuters
أوكرانيا.. مقتل 3 أشخاص وإجلاء المئات بسبب الفيضانات
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أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الأربعاء، أن فيضانات عارمة أودت بحياة 3 أشخاص وأجبرت المئات على النزوح عن مناطقهم، وعزلت عدة قرى في الأقاليم الغربية من البلاد.

وقال وزير الداخلية أرسين أفاكوف، وهو يتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات مع رئيس الوزراء دنيس شميهال، إنه تم إجلاء نحو 800 شخص منذ بدء هطول الأمطار يوم الاثنين، بينما كان كثيرون يحاولون حراسة ممتلكاتهم.

وقال شميهال للصحفيين: "الوضع في خمس مناطق حرج، منطقة إيفانو فرانكفيسك هي الأكثر تضررا.

وكانت آخر موجة أمطار غزيرة وفياضانات قد سجلت في أوكرانيا عام 2008.

المصدر: رويترز

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