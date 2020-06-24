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كورونا.. تركيا تكشف عن مراحل متقدمة من أبحاث سريرية مع روسيا

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كورونا.. تركيا تكشف عن مراحل متقدمة من أبحاث سريرية مع روسيا
Reuters Russian Direct Investment Fund
دواء Avifavir المعتمد من قبل الصحة الروسية لمعالجة كورونا
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أعلنت تركيا اليوم الأربعاء، أن الأبحاث السريرية المشتركة مع روسيا حول فيروس كورونا، بلغت مراحل متقدمة.

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وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في مؤتمر صحفي في أنقرة، إن بلاده تجري أبحاثا سريرية مشتركة مع روسيا، والصين بشكل عام، وأضاف: "لقد وصلنا إلى مراحل متقدمة مع روسيا".

وكانت وزارة الصحة الروسية، أعلنت بوقت سابق أن المستشفيات الروسية تسلمت دواء "أفيفافير" لعلاج المرضى المصابين بـ"كوفيد-19".

ويمثل عقار "أفيفافير" أول دواء روسي مضاد لفيروس كورونا صادقت على استخدامه وزارة الصحة الروسية.

من جهة أخرى كشفت وزارة الدفاع الروسية السبت الماضي، أن الدفعة الأولى من المتطوعين الذين تم تطعيمهم في اختبار لقاح جديد ضد فيروس كورونا، لا يزالون تحت الرقابة الصحية المستمرة، مشيرة إلى أنهم في حالة طبيعية ولم تظهر لديهم أي أعراض غير مرغوب فيها.

وقالألكسندر غينتسبورغ، مدير معهد "غاماليا" الروسي الفدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة (الذي يتعاون مع وزارة الدفاع في تطوير اللقاح)، إن إنتاج اللقاح قد يبدأ في الخريف القادم، وأن الخاضعين لاختبار اللقاح عليهم، في انتظار تلقي الجرعة الثانية منه.

 

المصدر: RT+ TRT

 

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