واعظي: بومبيو قلق من رفع الحظر عن إيران فيما تضع بلاده أحدث الأسلحة بمتناول دول المنطقة

رد مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي قال فيها إن بلاده لن تسمح لإيران بشراء مقاتلات روسية وصينية بعد انتهاء الحظر.

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وقال واعظي: "بومبيو قلق من رفع حظر التسلح عن إيران والمبيعات المحتملة للمقاتلات الروسية والصينية لإيران للدفاع عن نفسها، فيما تضع الولايات المتحدة أنواع المقاتلات وأحدث أنواع الأسلحة في متناول بعض دول المنطقة ولم ينتج عن ذلك سوى مقتل الشعب اليمني البريء".

در حالی که آمریکا انواع جنگنده‌ها و سلاح‌های فوق‌مدرن را در اختیار برخی کشورهای منطقه قرار داده و نتیجه آن را در کشتار مردم بیگناه یمن شاهدیم، آقای پمپئو نگران رفع تحریم تسلیحاتی ایران و فروش احتمالی جنگنده‌های روسی و چینی به ایران برای دفاع از خود است؟! — Mahmoud Vaezi (@Dr_Vaezi) June 24, 2020

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتهم بومبيو "بالتضليل" وكتب على "تويتر"، أن "الوزير بومبيو يائس في مساعيه لتضليل العالم، ويدعي بأنه بحلول أكتوبر ستشتري إيران طائرات قتالية وترسلها إلى أقصى الحدود".

وأضاف ساخرا: "ربما بإمكانه أن يقول أيضا كيف ستعود الطائرات لإيران بعد استهلاك وقودها".

وكان بومبيو نشر خارطة العالم مع تحديد المدى الأقصى للطائرة التي يقول بومبيو إن إيران تعتزم شراءها في حال رفع الحظر عن توريد الأسلحة.

وعلق عليها قائلا: "إذا انتهت مدة حظر الأسلحة المفروضة من الأمم المتحدة على إيران، فإن طهران ستكون قادرة على شراء مقاتلات جديدة مثل SU-30 الروسية وJ-10 الصينية".

واضاف: "بهذه الطائرات الخطيرة، يمكن أن تكون أوروبا وآسيا في مرمى إيران. لن تسمح الولايات المتحدة بحدوث ذلك".

المصدر: RT