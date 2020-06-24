بوريل: الاتحاد الأوروبي مصمم على حماية حدوده الخارجية

أكد مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة للحدود اليونانية التركية الأربعاء، أن الاتحاد مصمم على حماية حدوده الخارجية.

وقال بوريل، إنّ الاتحاد الأوروبي "مصمم على حماية الحدود الخارجية للاتحاد، ويدعم سيادة اليونان بقوة".

وأضاف مخاطبا نظيره اليوناني نيكوس ديندياس الذي عبر عن تخوف أثينا من موجة جديدة للهاجرين بدفع من أنقرة: "نشارككم القلق وناقشنا كيف نمنع ديناميكية التصعيد".

من جهته، قال وزير الخارجية اليوناني بعدما رافق بوريل إلى الحدود: "اليوم وبعد توقف قصير بسبب الجائحة كوفيد-19، أعلنت تركيا مجددا فتح حدودها البرية نحو أوروبا مفتوحة".

وأضاف: "في الوقت نفسه، ترافق قوات خفر السواحل التركية، القوارب المكتظة باللاجئين باتجاه الجزر اليونانية".

واتهم ديندياس تركيا، "بالإصرار على تقويض أمن واستقرار وسلام شرق المتوسط"، مضيفا أنّ تركيا "تسببت في مشاكل لكل جيرانها".

ومن المقرر أن يلتقي بوريل لاحقا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الدفاع نيكولاوس باناغيوتوبولوس في أثينا.

وشهدت منطقة ايفروس الحدودية توترا ملحوظا في مارس بعد أن قالت تركيا، إنها لن تمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر اليونان.

المصدر: ا ف ب