كورونا في بريطانيا.. 154 وفاة خلال 24 ساعة والإصابات اليومية تنخفض بضعفين خلال 5 أيام

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 154 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مقابل 171 وفاة أمس.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة بلغت بذلك 43081 حالة وفاة، أي ثالث أكبر حصيلة وفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

As of 9am 24 June, there have been 8,542,186 tests, with 232,086 tests on 23 June.



306,862 people have tested positive.



As of 5pm on 23 June, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 43,081 have sadly died.



More info:

▶️ https://t.co/xXnL3FU15kpic.twitter.com/1ekrf1OuHU — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) June 24, 2020

وشهدت حصيلة الإصابات اليومية جراء "كوفيد-19" في بريطانيا تراجعا لليوم الخامس على التوالي، بتسجيل وزارة الصحة 653 إصابة جديدة في تقرير اليوم (مقابل 874 إصابة أمس الثلاثاء و958 إصابة الاثنين و1221 إصابة الأحد و1295 إصابة السبت و1346 إصابة الجمعة).

وبشكل عام، تم تسجيل 306862 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة.

المصدر: RT