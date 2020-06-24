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لودريان يدعو الاتحاد الأوروبي لمناقشة "بلا حدود" بشأن علاقته مع تركيا

أخبار العالم

لودريان يدعو الاتحاد الأوروبي لمناقشة
Reuters
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان
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دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي لإجراء مناقشة "بلا حدود" بشأن علاقته مع تركيا.

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وقال وزير الخارجية الفرنسي أمام مجلس الشيوخ: "فرنسا تعتبر ضروريا أن يفتح الاتحاد الأوروبي سريعا جدا مناقشة بالعمق وبلا محرمات وبدون سذاجة، حول آفاق العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، وأن يدافع بحزم عن مصالحه الخاصة لأنه يملك الوسائل لذلك".

وكانت فرنسا اتهمت تركيا بلعب لعبة خطرة في ليبيا بدعمها القوات المناهضة لحكومة طرابلس، مكررة بذلك الصيغة نفسها التي استخدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين تجاه أنقرة.

وردت أنقرة على الاتهامات الفرنسية، بالقول إن فرنسا هي التي تلعب لعبة خطيرة في ليبيا، معتبرة أن تصريح ماكرون بهذا الشأن "خسوف في العقل".

المصدر: وكالات

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