لودريان يدعو الاتحاد الأوروبي لمناقشة "بلا حدود" بشأن علاقته مع تركيا

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي لإجراء مناقشة "بلا حدود" بشأن علاقته مع تركيا.

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وقال وزير الخارجية الفرنسي أمام مجلس الشيوخ: "فرنسا تعتبر ضروريا أن يفتح الاتحاد الأوروبي سريعا جدا مناقشة بالعمق وبلا محرمات وبدون سذاجة، حول آفاق العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، وأن يدافع بحزم عن مصالحه الخاصة لأنه يملك الوسائل لذلك".

"Au-delà de la compréhension que l'on peut avoir à l'égard de la présence de réfugiés en Turquie, on ne peut pas accepter que les réfugiés servent de moyens de pression et d'instrumentalisation de la Turquie à notre égard. Ce débat doit être ouvert." @JY_LeDrian#QAG#DirectSénatpic.twitter.com/UCpMXSNoZQ — Sénat (@Senat) June 24, 2020

وكانت فرنسا اتهمت تركيا بلعب لعبة خطرة في ليبيا بدعمها القوات المناهضة لحكومة طرابلس، مكررة بذلك الصيغة نفسها التي استخدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين تجاه أنقرة.

وردت أنقرة على الاتهامات الفرنسية، بالقول إن فرنسا هي التي تلعب لعبة خطيرة في ليبيا، معتبرة أن تصريح ماكرون بهذا الشأن "خسوف في العقل".

المصدر: وكالات