تحرك في البرلمان الإيراني لمساءلة روحاني على خلفية الأزمة الاقتصادية

طالب نائب إيراني الرئيس حسن روحاني والحكومة بالإعلان عن خطط للحد من ارتفاع أسعار الدولار والعملات والخدمات والعقارات في البلاد، وتعهد بمساءلة روحاني في البرمان إذا لم يتم ذلك.

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ونشر النائب عن مدينة قم، أحمد أمير آبادي فراهاني، تغريدات على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء، قال فيها إن عددا من النواب سيقدمون مشروعا لمساءلة روحاني برلمانيا في حال لم يتم تقديم خطط لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا.

وسجل الريال الإيراني أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار، في السوق غير الرسمية على خلفية تداعيات اقتصادية متفاقمة جراء العقوبات الأمريكية، وتفشي وباء كورونا، والقرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فيما قال الرئيس الإيراني ومحافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، إن تقلبات سعر الدولار مؤقتة وعابرة.

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وأثر فقدان العملة الوطنية لأكثر من 50% من قيمتها، خلال الأشهر الستة الماضية، على أسعار السلع الوطنية والمستوردة، وبخاصة في مجال العقارات والسيارات والأجهزة الكهربائية والسلع الأساسية.

وقالت وزارة الإسكان والطرق، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن أسعار العقارات في العاصمة طهران، شهدت ارتفاععا بنسبة أكثر من 12% مقارنة بالشهر الماضي، وبنسبة 42.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن العديد من المستأجرين باتوا يلجأون إلى أطراف المدن، حيث تنخفض أجرة العقارات.

ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار العديد من السلع الأساسية، بشكل رسمي وغير رسمي، وقالت لجنة تنظيم السوق، إن أسعار الألبان والأجبان والدواجن، قد ارتفعت رسميا بنسبة وصلت حتى 28% اعتبارا من اليوم.

المصدر: RT