بعد 70 عاما.. نقل رفات 147 جنديا كوريا قتلوا في الحرب الكورية إلى وطنهم

أعيد رفات مجموعة من الجنود الكوريين الجنوبيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية إلى وطنهم من هاواي، عشية الذكرى السنوية السبعين لاندلاع الحرب الكورية.

وقالت وزارة الدفاع في كورويا الجنوبية يوم الأربعاء، إن طائرة التزويد بالوقود التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية "KC-330" التي كانت تحمل رفات 147 عسكريا كوريا جنوبيا، وصلت بعد ظهر اليوم إلى مطار سيئول في مدينة سونغنام بإقليم كيونغ كي، بعد مغادرة هاواي الأمريكية.

وأضافت الوزارة، أن الوفد الكوري الجنوبي المؤلف من 48 عضوا، برئاسة نائب وزير الدفاع بارك جيه مين، كان قد سافر إلى هاواي يوم الأحد من أجل استعادة الرفات.

وأفادت وكالة "يونهاب" بأن وزارة الدفاع الأمريكية سلمت رفات 147 جنديا لكوريا الجنوبية بعد العثور عليها خلال عملية البحث المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي جرت في الفترة من 1990 و1994 على أراضي كوريا الشمالية، أو بعد إعادتها إلى الولايات المتحدة من الشمال بعد القمة الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في سنغافورة في يونيو 2018.

وأشارت إلى أنه بعد جولتين من مراجعات الطب الشرعي المشتركة منذ العام الماضي، أكدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن الرفات لكوريين جنوبيين.

وتعد هذه المرة الرابعة التي تتم فيها استعادة رفات جنود كوريين جنوبيين إلى الوطن من خلال عملية التحديد المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وجاءت الأولى في عام 2012 لرفات 12 جنديا، والثانية في عام 2016 لرفات 15 جنديا، والثالثة في عام 2018 لرفات 65 جنديا.

المصدر: "يونهاب"