 
مباشر
عاجل
بومبيو يعلن فرض عقوبات على قباطنة 5 ناقلات إيرانية حملت الوقود إلى فنزويلا

غوتيريش يبلغ مجلس الأمن بأن خطة الضم الإسرائيلية ستقوض احتمالات تجديد المفاوضات

أخبار العالم

غوتيريش يبلغ مجلس الأمن بأن خطة الضم الإسرائيلية ستقوض احتمالات تجديد المفاوضات
Reuters Carlo Allegri
أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o64f

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل اليوم الأربعاء إلى التخلي عن خططها لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة.

إقرأ المزيد
غوتيريش يدعو إسرائيل للعدول عن خطتها
غوتيريش يدعو إسرائيل للعدول عن خطتها "الكارثية"

وأبلغ غوتيريش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه "إذا تم تطبيق الضم فسيشكل ذلك انتهاكا خطيرا للغاية للقانون الدولي ويضر بشدة باحتمال حل الدولتين ويقوض احتمالات تجديد المفاوضات".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة قائلا: "أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خطط الضم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في وقت سابق أنه ينوي البدء بخطته للضم في الأول من يوليو المقبل، رغم عدم وجود توافق داخل حكومته على الخطة، ورغم اختلاف وجهات النظر مع الإدارة الأمريكية بهذا الشأن، وفق ما أفاد الإعلام الإسرائيلي.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا