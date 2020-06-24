غوتيريش يبلغ مجلس الأمن بأن خطة الضم الإسرائيلية ستقوض احتمالات تجديد المفاوضات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل اليوم الأربعاء إلى التخلي عن خططها لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة.

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وأبلغ غوتيريش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه "إذا تم تطبيق الضم فسيشكل ذلك انتهاكا خطيرا للغاية للقانون الدولي ويضر بشدة باحتمال حل الدولتين ويقوض احتمالات تجديد المفاوضات".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة قائلا: "أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خطط الضم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في وقت سابق أنه ينوي البدء بخطته للضم في الأول من يوليو المقبل، رغم عدم وجود توافق داخل حكومته على الخطة، ورغم اختلاف وجهات النظر مع الإدارة الأمريكية بهذا الشأن، وفق ما أفاد الإعلام الإسرائيلي.

المصدر: رويترز