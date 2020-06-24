روحاني: حرية المرأة من مفاخر حكومتي ومشاكلنا المعقدة ناتجة عن الحظر الأمريكي!

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه لا أحد في العالم يستطيع اتهام الإسلام بأنه يروج لهيمنة الرجل، وأكد أن من مفاخر بلاده وحكومته بالذات فتح المجال أمام كل النساء لمختلف الأنشطة.

إقرأ المزيد

وأضاف في حديث أمام مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء، أن للفتيات اليوم حضورا فاعلا في الجامعات والمستشفيات والمصانع والدوائر الحكومية، وبالتالي لا يحق لاحد أن يتهم الإسلام بأنه يتجاهل حقوق المرأة.

وأشار روحاني إلى أن "شعبنا يواجه اليوم بعض المشاكل والمطلوب أن تتظافر جهود الشعب والحكومة لحل هذه المشاكل"، موضحا أن "المشاكل المعقدة التي نمر بها اليوم هي من تداعيات الحظر الأمريكي الظالم وانتشار فيروس كورونا".

وتابع قائلا إن أي بلد يواجه هاتين المشكلتين الكبيرين سيعاني من تبعاتهما، وبالتالي لا بد من دراسة هذه المشاكل بشكل دقيق ووضع الحلول المناسبة لها.

وفي جانب آخر من حديثه تطرق روحاني إلى الصعوبات التي واجهت البلاد خلال الأشهر الأخيرة لكنه أكد أن الأمور بدأت تتحسن وأن صادرات البلاد النفطية وغير النفطية في الشهر المنصرم سجلت ارتفاعا كبيرا الأمر الذي يبشر بإمكانية السيطرة على الصعوبات، كما أعرب عن ثقته بأن البنك المركزي قادر على حل أزمة العملة الصعبة والسيطرة عليها.

المصدر:"إرنا"