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صحيفة: "غوغل" تعتزم استثمار ملياري دولار في بولندا

أخبار العالم

صحيفة:
Reuters
شعار غوغل
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ذكرت صحيفة "بالس بيزنيسو" اليومية، اليوم الأربعاء، أن "غوغل" تعتزم استثمار ما يصل إلى ملياري دولار في مركز بيانات في بولندا معني بالخدمات السحابية.

يأتي نبأ الاستثمار بعد إعلان مايكروسوفت في مايو أنها ستستثمر مليار دولار في مركز بيانات بولندي، إذ يسعى أكبر اقتصاد في الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي إلى ترسيخ مكانته كمركز للتكنولوجيا في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن ماجدالينا جيفجوتش مديرة تطوير الأنشطة السحابية في بولندا ووسط أوروبا قولها إن مركز "غوغل للخدمات السحابية هو أكبر استثمار في هذا النوع من البنية التحتية في بولندا، وأضافت "نستعد لتشغيله في بداية 2021".

وأبلغت يادفيجا أميليفيتش نائبة رئيس وزراء بولندا الصحيفة أنها تقدر أن غوغل قد تستثمر ما يتراوح بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار في المشروع.

المصدر: رويترز

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