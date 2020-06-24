إيران.. إجمالي الوفيات بكورونا يلامس 10 آلاف والسلطات تتحدث عن تغير أعراض المرض

أفادت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، بتسجيل 133 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 121 في اليوم السابق، لتبلغ بذلك الحصيلة 9996 حالة.

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وحسب بيانات الوزارة، فإن عدد الإصابات زاد بواقع 2531 مقابل 2445 أمس ووصل إلى 212501، مع تماثل 172092 من المصابين للشفاء حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى أن أقاليم خوزستان، كردستان، هرمزغان، بوشهر، وبعض مناطق أقاليم فارس، لورستان، كرمانشاه، وكلستان لم تشهد أي انخفاض في الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة.

وأكد علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة الإيراني، أن 15 % من سكان طهران و40% من سكان محافظتي قم وكيلان وبعض المحافظات الأخرى أصيبوا بفيروس كورونا.

وأوضح أنه إذا أردنا بلوغ مرحلة "عدوى القطيع" (أي المناعة الجماعية)، فينبغي إصابة أكثر من 65% من سكان البلاد بالفيروس.

واعتبر نائب الوزير أن رفع الإغلاق في المدن الإيرانية زاد من معدلات الإصابة بالفيروس، محذرا من أن أعراض فيروس كورونا تغيرت، وعلى المواطنين الانتباه إلى أعراض تصيب الجهاز الهضمي.

المصدر: RT