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مرشح لمنصب رفيع بالبنتاغون: رئيس CIA السابق حاول الإطاحة بترامب واغتياله

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مرشح لمنصب رفيع بالبنتاغون: رئيس CIA السابق حاول الإطاحة بترامب واغتياله
https://twitter.com/ajtata
أنتوني تاتا، مرشح البيت الأبيض لثالث أعلى منصب في البنتاغون
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قالت شبكة "CNN" إن أنتوني تاتا، مرشح البيت الأبيض لثالث أعلى منصب في البنتاغون بث مرارا نظريات مؤامرة بأن رئيس الـ CIA السابق جون برينان، حاول الإطاحة بالرئيس ترامب بل واغتياله.

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ولفتت الشبكة الأمريكية، إلى أنتاتا روج في تسجيلات إذاعية وظهور تلفزيوني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن برينان بعث بتغريدة مشفرة من أجل اغتيال ترامب في العام 2018، مؤكدا أن المسؤول الأمريكي السابق أراد ترامب خارج البيت الأبيض.

وأشارت إلى أنها عثرت على عشرات التسجيلات الإذاعية والتلفزيونية التي أجريت مع تاتا، بث خلالها نظريات مؤامرة بأن "عصبة الدولة العميقة" من المسؤولين يفضلون رؤية ترامب يفشل أكثر من رؤيته ينجح، وهو ما ردده الرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين بإدارته مرارا.

وفي التسجيلات أيضا، قال تاتا إن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما وزوجته ميشيل، كانا منخرطين بسلوك وصفه بـ"الخيانة" عبر التعبير عن مخاوفهما من رئاسة ترامب خلال فترة انتقال السلطة في البلاد عقب الانتخابات الرئاسية العام 2016.

ورفض متحدث باسم برينان التعليق على هذا الموضوع.

وكان ترامب اتهم سلفه أوباما في وقت سابق بالخيانة العظمى، مشيرا إلى أن حملته الانتخابية في عام 2016 كانت تحت المراقبة.

المصدر: CNN

 

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