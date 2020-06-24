إسرائيل تزيل لوحة تركية عن سور المقبرة اليوسفية بالقدس

أقدم موظفو بلدية القدس، اليوم الأربعاء، بحماية قوات الشرطة الإسرائيلية، على إزالة لوحة حجرية، توثق قيام تركيا بترميم سور المقبرة اليوسفية بالمدينة.

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وبحسب مراسلتنا، فإن اللوحة تتحدث عن دور مجلس الوزراء التركي في تمويل العمل الذي نفذته الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

وتعليقا على الحادث، قال أحمد رفيق جتينقايا، ممثل وكالة "تيكا" في فلسطين، لوكالة "الأناضول التركية"، "إن المقبرة اليوسفية تابعة للأوقاف الإسلامية، وقمنا بترميمها بإشرافها، وكانت السلطات الإسرائيلية على علم بما نقوم به، وهذه السلطات حددت المقاييس لوضع هذه اللوحات".

وأضاف جتينقايا قائلا: "صدمنا فعلا مما قامت به الشرطة الإسرائيلية. إن أسلوب الشرطة الإسرائيلية، في إزالة اللوحة كان غير نظامي وخاليا من الاحترام ونحن ندينه".

ووصف إزالة اللوحة التي كانت تحمل العلم التركي بالعملية "غير الأخلاقية".



بدوره، قال مصطفى أبو زهرة، رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بمدينة القدس، إن ما جرى هو "محاولة إسرائيلية لطمس التاريخ، وهي غير مبررة ومرفوضة ولا تغير حقيقة أن تركيا هي من قام بتمويل الترميم".





المصدر: RT + الأناضول