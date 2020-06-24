أول وفاة بمرض كوفيد-19 في أستراليا منذ أكثر من شهر

أعلنت أستراليا، اليوم الأربعاء، عن أول وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهر، وهي لرجل في الثمانينات من العمر، توفي الليلة الماضية بولاية فيكتوريا.

وتعتبر فيكتوريا، ثاني أكبر الولايات الأسترالية سكانا، وتسجل زيادة في خانة العشرات في حالات الإصابة، لليوم الثامن على التوالي.

وقال بريت ساتون، أكبر مسؤول صحي في الولاية للصحفيين في ملبورن، إنه تم تسجيل 20 حالة إصابة جديدة ليلة الثلاثاء، ليرتفع مجمل الإصابات إلى نحو 1900، بعد تسجيل 17 حالة يوم الثلاثاء، و16 حالة في اليوم الذي سبقه

وأثارت الزيادة في الحالات في فيكتوريا، مخاوف من موجة تفش ثانية، بعد تحديد 241 حالة كحالات معدية، بزيادة ثماني حالات عن يوم الثلاثاء.

وتحاول السلطات في فيكتوريا، التي أصبحت بؤرة لتفشي المرض في أستراليا، احتواء انتشار الفيروس في نحو ست ضواح في مدينة ملبورن، كبرى مدن البلاد التي شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة.

ويبقى معدل إصابات كورونا ووفياتها، محدودا في استراليا إلى الآن، إذ سجلت أكثر من 7500 إصابة، و103 وفيات، وساعدها على ذلك إجراءات الإغلاق الصارمة وقواعد التباعد الاجتماعي.

المصدر: رويترز