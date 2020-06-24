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سيئول: كوريا الشمالية تزيل 10 مكبرات صوت دعائية ضد الجنوب

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سيئول: كوريا الشمالية تزيل 10 مكبرات صوت دعائية ضد الجنوب
Reuters YONHAP NEWS AGENCY
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صرح مصدر حكومي في سيئول بأن كوريا الشمالية بدأت اليوم الأربعاء بسحب نحو عشرة مكبرات صوت دعائية ضد الجنوب، وذلك بعد مرور 3 أيام من إعادة تركيبها على الحدود بين الكوريتين.

وشرعت بيونغ يانغ بتركيب حوالي 30 مكبرات صوت دعائية على الأقل في المناطق الحدودية في 21 يونيو، بعد أن تمت إزالتها بموجب إعلان بانمونجوم بين زعيمي الكوريتين في 27 أبريل عام 2018.

وجاءت هذه الخطوة وسط توتر عسكري متصاعد بسبب إعلان هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الشمالية عن تنفيذ 4 أعمال عسكرية عقب بيان أصدرته كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، نائبة رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، وتفجير مكتب الاتصال المشترك في مدينة كيسونغ الحدودية، وخطتها لإرسال منشورات دعائية تجاه الجنوب.

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وترى سيئول أن إزالة عدد من مكبرات الصوت لها علاقة بقرار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي أمر أمس الثلاثاء بتعليق الخطط للعمل العسكري ضد كوريا الجنوبية.

وبعد أمر كيم، توقع مسؤول حكومي جنوبي أن يتم تعليق عملية إرسال المنشورات إلى الجنوب والحرب الإعلامية عبر مكبرات الصوت أيضا.

المصدر: "يونهاب"

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