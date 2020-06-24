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مجددا.. "تويتر" يضع إشارة تحذير على تغريدة لترامب

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مجددا..
Reuters
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وضع موقع "تويتر" إشارة تحذيرية على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد فيها المحتجين باستخدام القوة ضدهم، واعتبر "تويتر" أن التغريدة "تنتهك" قواعده المتعلقة بـ"السلوك المسيء".

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وعلق ترامب الثلاثاء في سلسلة تغريدات على الاحتجاجت المستمرة منذ أسابيع ضد عنف الشرطة والعنصرية وقال في إحداها: "لن تكون هناك أبدا أي منطقة حكم ذاتي في واشنطن ما دمت رئيسكم. إذا حاولوا ذلك سيواجهون قوة جدية".

وحجب "تويتر" التغريدة جزئيا وفرض على المستخدمين الضغط على رابطها لقراءتها، وأرفق الإشارة برسالة مفادها أن "التغريدة تنتهك قواعد تويتر المتعلقة بالسلوك المسيء، ومع ذلك، قرر موظفو تويتر عدم منع الوصول إليها، نظرا لأنها قد تكون موضع اهتمام عام".  

مجددا..

وكان "تويتر" قد وضع إشارات تحذيرية على تغريدات سابقة لترامب لأنها "تنطوي على تضليل وتخرق معايير المنصة عبر الترويج للعنف".

المصدر: أ ف ب 

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