وكالة: كيم يوقف خطة التحرك العسكري ضد كوريا الجنوبية

ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الثلاثاء، اجتماعا للقيادات العسكرية، لبحث خطة العمل العسكري ضد كوريا الجنوبية.

وأعلنت وكالة "سونا" الكورية الشمالية، أن كيم قرر وقف خطة العمل العسكري ضد الجارة الجنوبية.

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، مع تصعيد بيونغ يانغ خطابها ضد سيئول، وتفجيرها مكتب الاتصال المشترك في كيسونغ يوم 16 يونيو، وتهديدها بالقيام بعمليات عسكرية ضد الجنوب، وذلك إثر إطلاق بالونات من كوريا الجنوبية تحمل مناشير مناهضة لبيونغ يانغ وصلت إلى الشمال.

وتهدد كوريا الشمالية بإعادة نشر قواتها في منطقتي مجمع كيسونغ الصناعي وجبل كومكانغ السياحي، بالإضافة إلى إعادة نشر نقاط حرس الحدود التي تمت إزالتها في ظل الانفراج الحذر الذي حصل في العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة.

من جانبه، حذر الجيش الكوري الجنوبي بلهجة قوية غير معتادة من أنه سيرد بقوة إذا قام الشمال بأي استفزاز عسكري.

المصدر: "رويترز"