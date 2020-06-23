ظريف: بومبيو يحاول تضليل العالم بشأن شراء إيران طائرات حربية

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره الأمريكي مايك بومبيو، بأنه يحاول "تضليل" العالم بشأن شراء إيران طائرات حربية روسية وصينية، بعد رفع الحظر عن توريد الأسلحة لطهران.

وكتب ظريف على "تويتر" الثلاثاء، أن "الوزير بومبيو يائس في مساعيه لتضليل العالم، ويدعي بأنه بحلول أكتوبر ستشتري إيران طائرات قتالية وترسلها إلى أقصى الحدود".

.@SecPompeo is so desperate to mislead the world that he claims come October, Iran will purchase fighter aircraft.



And then send them off to the limits of their ONE-WAY ranges.



Perhaps he could also say how they would fly back to Iran having exhausted their fuel.#Shamelesspic.twitter.com/t0vVL5y1lz — Javad Zarif (@JZarif) June 23, 2020

وأضاف ظريف ساخرا: "ربما بإمكانه أن يقول أيضا كيف ستعود الطائرات لإيران بعد استهلاك وقودها".

وأرفق ظريف تغريدته بالصورة التي نشرها بومبيو في وقت سابق، وعليها خارطة العالم مع تحديد المدى الأقصى للطائرة التي يقول بومبيو إن إيران تعتزم شراءها في حال رفع الحظر عن توريد الأسلحة.

If the @UN Arms Embargo on Iran expires in October, Iran will be able to buy new fighter aircraft like Russia’s SU-30 and China’s J-10. With these highly lethal aircraft, Europe and Asia could be in Iran’s crosshairs. The U.S. will never let this happen. pic.twitter.com/OwV1gHFjrk — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 23, 2020

وكتب بومبيو على "تويتر" أن إيران بعد انتهاء سريان الحظر ستستطيع شراء طائرات "سو-30" الروسية و"جاي-10" الصينية، مضيفا أن واشنطن لن تسمح بحدوث ذلك.

المصدر: RT