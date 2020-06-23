عشرات من مسؤولي الأمن القومي السابقين الجمهوريين يدعمون بايدن ضد ترامب

أفادت "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن العشرات من الجمهوريين من مسؤولي الأمن القومي الأمريكي السابقين، يعملون على تشكيل فريق دعم للمرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة جو بايدن.

وقالت المصادر إن المجموعة ستؤيد بايدن علنا خلال الأسابيع المقبلة، ويخطط أعضاؤها لإطلاق حملة لصالح نائب الرئيس السابق الذي سيواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة 3 نوفمبر.

وأضافت المصادر أن المجموعة تضم ما لا يقل عن 24 مسؤولا خدموا تحت قيادة الرؤساء الجمهوريين السابقين رونالد ريغان وجورج بوش الأب وجورج بوش الابن، كما يجري الحديث مع عشرات آخرين للانضمام.

وقالت المصادر إن المجموعة ستدفع بأن استمرار ترامب أربعة أعوام أخرى في الرئاسة سيعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر، وأنه ينبغي للجمهوريين أن ينظروا لبايدن على أنه خيار أفضل رغم الخلافات السياسية.

وبحسب مصادر "رويترز"، يقود المبادرة جون بيلينجر الثالث، وكين وينستاين اللذان شغلا مناصب رفيعة في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

وقال أحد المشاركين في المجموعة بشرط عدم الإفصاح عن اسمه لـ"رويترز"، إن "ترامب يقيم علاقات صداقة مع دكتاتوريين، وإنه خطر حقيقي".

ومن الممكن أن يجري الإعلان عن المجموعة قبل عقد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في أغسطس المقبل، الذي من المفترض أن يعلن خلاله رسميا ترشيح بايدن لخوض سباق الرئاسة الأمريكي المقبل ضد ترامب.

المصدر: رويترز