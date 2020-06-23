صحيفة: الاتحاد الأوروبي قد يمنع دخول الأمريكيين بسبب كورونا

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن الاتحاد الأوروبي قد يمنع القادمين من الولايات المتحدة من دخول دول الاتحاد.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنها اطلعت على مسودات القوائم للمسافرين المسموح بدخولهم للاتحاد الأوروبي، مضيفة أن بروكسل تميل إلى هذا القرار بسبب إخفاق الولايات المتحدة في السيطرة على تفشي الفيروس.

يذكر أن الولايات المتحدة حظرت في مارس الماضي دخول معظم مواطني دول الاتحاد الأوروبي أراضيها لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتتصدر الولايات المتحدة الدول الأكثر انتشارا لفيروس كورونا، حيث تجاوزت حصيلة ضحايا الفيروس فيها 120 ألف شخص.

المصدر: رويترز