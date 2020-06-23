تركيا.. تثبيت الحكم الصادر على المعارضة جنان كفتانجي أوغلو

ثبتت محكمة استئناف تركية، عقوبة السجن الصادرة بحق المعارضة جنان كفتانجي أوغلو، بقرار قابل للطعن أمام محكمة التمييز.

وفي العام الماضي، حكمت محكمة في منطقة إسطنبول على أوغلو المسؤولة بحزب الشعب الجمهوري المعارض بالسجن تسع سنوات وثمانية أشهر بتهمة "الدعاية الإرهابية" و"إهانة رئيس الدولة".

وبعد إدانتها، لم يتم إيداعها في السجن خلال فترة إجراءات الاستئناف.

وأعلن حزب الشعب أنه بما أنه يحق لها الطعن بالحكم، فلا يتوقع سجنها في هذه المرحلة معتبرا أن قرارا نهائيا في الملف قد يصدر "خلال ستة أشهر إلى سنة".

وتحاكم المعارضة، بسبب تغريدات نشرتها بين عامي 2012 و2017 على علاقة بتظاهرات ضخمة معارضة للحكومة في 2013 والانقلاب الفاشل في 2016 واغتيال صحفي من أصل أرمني.

المصدر: أ ف ب