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مطار بريطاني يعلق حمل الطائرات اللافتات عقب حملة "حياة البيض مهمة"

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مطار بريطاني يعلق حمل الطائرات اللافتات عقب حملة
Reuters
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فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في تحليق طائرة تحمل لافتة "حياة البيض تهم بيرنلي"، وأوقف مطار بلاكبول شمال غربي مانشستر تحليق الطائرات التي تجر وراءها اللافتات.

وجاء ذلك بعدما حلقت هذه الطائرة فوق إستاد مانشستر سيتي في بداية مباراة الفريق ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين.

وتسبب التحليق بعد أن جثا لاعبو الفريقين على ركبهم دعما لحركة "حياة السود مهمة"، في استياء واسع النطاق.

وقال فريق بيرنلي في بيان عبر موقعه على الإنترنت، إنه سيتم حرمان "المتسبب في الحادث من دخول النادي مدى الحياة تماشيا مع موقف النادي في عدم التسامح مطلقا مع التمييز من أي نوع".

وقال ستيفن سميث مدير مطار بلاكبول شمال غربي مانشستر إن المطار والمجلس المحلي يقفان ضد العنصرية وإنهما شعرا بغضب شديد بسبب الحادث.

وأضاف: "الرسالة كانت مسيئة والتصرف مستهجن. قرار رفع اللافتة جاء من شركة الطيران بدون علم أو موافقة المطار أو مجلس بلاكبول".

وتابع: "بعد اجتماع طارئ هذا الصباح اتخذ مطار بلاكبول قرارا بتعليق رفع اللافتات عبر الطائرات في المطار على الفور وينصح المطارات الأخرى باتخاذ نفس الإجراء".

وانضم الدوري الإنجليزي للاحتجاجات الدولية بعد وفاة الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد الشهر الماضي، خلال اعتقاله من قبل الشرطة في الولايات المتحدة.

وارتدى كل اللاعبين في 12 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز أقيمت حتى الآن قمصانا تحمل عبارة "حياة السود مهمة" بدلا من أسمائهم.

المصدر: رويترز  

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