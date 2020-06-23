رئيس الأركان الإسرائيلية يتفقد جاهزية جنوده في المنطقة الشمالية

تفقد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الجنرال أفيف كوخافي قيادة المنطقة الشمالية، خلال امتحان لتحديد الجاهزية في اللواء 401 مدرعات.

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وخلال زيارته للقاعدة، تحدث رئيس هيئة الأركان مع الضباط والجنود في موضوع الجاهزية لفترة معقدة في منطقة "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية المحتلة)، بالإضافة إلى مواجهة تفشي جائحة كورونا.

وفي كلمة ألقاها أشاد بأدائهم، واصفا مستوى القتال بـ"الجيد جدا".

وذكّر بأن الجيش يجب أن يكون جاهزا لمواجه كل التهديدات، كـ"حزب الله" في الشمال و"حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

وتابع: "قد تواجهون خلال أسابيع أعمال شغب وإرهابا في يهودا والسامرة وقد تتطور الأمور إلى قتال في قطاع غزة. عليكم استغلال كل لحظة تدريب، وكل لحظة فراغ للتدرب، والتأهيل، والتعلم، لتكونوا جاهزين".

المصدر: RT