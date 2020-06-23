ردا على التحذير الأوروبي بشأن هونغ كونغ.. بكين ترفض التدخل الأجنبي بشؤونها

وجّهت بكين الثلاثاء انتقادا شديدا إلى الاتحاد الأوروبي بعد إعرابه عن "قلقه البالغ" بشأن قانون الأمن القومي الصيني في هونغ كونغ.

وأكدت الصين أن هذه القضية شأن داخلي، وأنها "ترفض أي تدخل أجنبي" في شؤونها الداخلية.

وقال مسؤول الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الصينية وانغ لوتونغ: "قانون الأمن القومي في هونغ كونغ شأن داخلي للصين. نحن نرفض أيّ تدخّل أجنبي في هذه القضية".

وجاء الرد الصيني غداة إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن قادة الاتحاد الأوروبي أعربوا خلال قمّة عقدت عبر الفيديو مع نظرائهم الصينيين، عن "قلقهم الكبير" حيال قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.

وقالت المسؤولة الأوروبية، إنّها شددت خلال القمة على أنّ هذا القانون ستكون له "نتائج سلبية جدا"، مذكّرة بأن نظام الحكم الذاتي في هونغ كونغ أتاح لها الازدهار اقتصاديا.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي أعقب القمة: "كنا واضحين جدا خلال حديثنا لجهة أن هذا القانون لا ينسجم" مع وضع هونغ كونغ "ولا مع التزامات الصين الدولية".

المصدر: أ ف ب