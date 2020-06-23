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قرغيزستان.. الحكم بالسجن 11 عاما على الرئيس السابق

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قرغيزستان.. الحكم بالسجن 11 عاما على الرئيس السابق
Reuters Vladimir Pirogov
الرئيس القرغيزي السابق، ألمازبيك أتامبايف
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حكم في قرغيزستان على رئيس الجمهورية السابق ألماز بيك أتامبايف، بالسجن 11 عاما وشهرين، بعد إدانته بتهمة الفساد والإفراج اللاشرعي عن مجرم خطير.

وكشف التحقيق عن تورط مسؤولين كبار، بمن فيهم الرئيس السابق، في إطلاق سراح عزيز باتوكايف المحكوم بالسجن لمدة 11 عاما و8 أشهر بتهمة تنظيم تمرد في أحد السجون بضواحي بشكيك، أسفر عن مقتل نائب ومسؤول أمني واثنين من موظفي البرلمان.

وكان أتامبايف أعلن مرارا أن الاتهامات الموجهة إليه وأنصاره "مسيسة".

ورأس أتامباييف (63 عاما) قرغيزستان، إحدى الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى، بين عامي 2011 و2017، وكان قد شارك في السابق في ثورات أطاحت برئيسين آخرين في قرغيزستان.

واعتقلت الشرطة أتامباييف في أغسطس الماضي، بعد أن داهمت منزله الريفي وتبادلت إطلاق النار مع أنصاره، ما أسفر عن مقتل أحد رجال الأمن وإصابة عشرات الأشخاص.

المصدر: إنترفاكس + رويترز

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