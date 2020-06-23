شركة صينية بصدد إطلاق تجارب سريرية على لقاحها ضد كورونا في الإمارات

أعلنت "مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية"، أنها حصلت على موافقة السلطات الإماراتية على إجراء تجارب سريرية واسعة النطاق للقاح طورته للوقاية من وباء كورونا.

وجاء هذا الإعلان عبر منشور على موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي دون ذكر اسم اللقاح الذي سيتم اختباره في الإمارات.

والمعروف أن الشركة تطور لقاحين محتملين تمت تجربتهما سابقا على أكثر من ألفي شخص في الصين.

وتوجد شركات صينية أخرى تسعى لتجربة لقاحاتها في الخارج وبينها شركة Clover Biofarmasuticals التي اختبرت لقاحها على مرضى في أستراليا في دراسة أولية، وشركة Sinovac Homes التي يتوقع أن تبدأ تجارب المرحلة الثالثة في البرازيل بمشاركة 9 آلاف متطوع.

إقرأ المزيد

وتسعى الصين لتجربة لقاحات محتملة طورتها شركات محلية، بالخارج في بلدان لا تزال تشهد تفشيا للوباء، بسبب قلة عدد المرضى الجدد في الداخل.

و"مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية" هي شركة تابعة لـ"مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية" المملوكة للدولة.

المصدر: رويترز