"آسبن" تعلن توفير 10 ملايين قرص من عقار "ديكساميثاسون" خلال شهر

أعلن المدير التنفيذي لشركة "آسبن" لصناعة الأدوية ستيفن سعد، أن الشركة يمكنها أن توفر 10 ملايين قرص من عقار "ديكساميثاسون"، الذي طرح كعلاج لـ"كوفيد-19"، خلال شهر.

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وأظهرت نتائج التجارب أن الديكساميثاسون أسهم في تقليل معدلات الوفيات بين حالات الإصابة الشديدة بمرض "كوفيد-19" بواقع الثلث مقارنة بعلاج وهمي، وذلك حسبما ذكر علماء في جامعة أكسفورد الأسبوع الماضي، واصفين الاكتشاف بأنه إنجاز كبير.

وقال سعد إن "شركة آسبن نظرت إلى الاحتياجات على المدى القصير، ويمكنها توفير 10 ملايين قرص خلال الفترة ما بين الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة. وسنتطلع لإنتاج المزيد إذا كانت هناك حاجة إلى منتج إضافي"، لكنه لم يشر إلى حجم الإنتاج الحالي.

وتنتج الشركة، التي تعتبر أكبر مورد للأدوية في جنوب إفريقيا ولها حصة في سوق إفريقيا جنوب الصحراء تبلغ نسبتها 22%، تشمل الحقن والأقراص من عقار "ديكساميثاسون" وهو الذي يستخدم بشكل رئيسي في علاج الأورام والربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

وقالت الشركة أمس الاثنين إن حكومة جنوب إفريقيا تواصلت معها من أجل إنتاج العقار ليس لسوقها المحلية فحسب، بل لبقية أنحاء القارة الإفريقية أيضا.

وقالت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا بوقت سابق إن لدى الحكومة مخزونا يضم 300 ألف جرعة من العقار، ويمكنها أن تعمل على تأمين الإمدادات من الموردين المحليين.

المصدر: رويترز