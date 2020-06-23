روحاني تعليقا على دعوات واشنطن للتفاوض: كذب على كذب

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني دعوات واشنطن للتفاوض، أنها كذب على كذب، مذكّرا بأن واشنطن هي التي "حطمت طاولة الحوار وأحرقت غرفة المفاوضات".

وقال روحاني خلال اجتماع في طهران اليوم الثلاثاء: يؤكدون أنهم مستعدون للتفاوض. يقولون شيئا غريبا. ما الذي يعنيه أنهم مستعدون للتفاوض؟ من الذي ترك طاولة المفاوضات؟ من الذي دمر طاولة المفاوضات؟ من الذي أشعل النار في قاعة المفاوضات؟ أليسوا هم؟ وأضاف "لذلك فهذا كذب على كذب كل يوم".

ووصف روحاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"قليل الخبرة"، وأضاف أن سلوكه يعكس ذلك بوضوح، وأن الشعب الأمريكي أيضا بات يدرك هذا الأمر.

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وكان ترامب قد حث إيران في أوائل يونيو على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات