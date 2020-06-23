الأمن والطاقة يتصدران المحادثات بين الرئيسين البولندي والأمريكي في واشنطن

أكد البيت الأبيض أن زيارة الرئيس البولندي أندجي دودا إلى الولايات المتحدة، ستعزز عرى الشراكة بين البلدين، وأن دودا سيبحث مع الرئيس الأمريكي التعاون الأمني والاقتصادي الثنائي.

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وفي موجز صحفي، قال مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية إنه من دواعي سرور الرئيس ترامب "أن يرحب مجددا بالرئيس دودا في البيت الأبيض".

وأشار المسؤول إلى أن زيارة دودا المرتقبة يوم الأربعاء 24 يونيو هي الثالثة له إلى واشنطن، كما أنها أول زيارة دولة يقوم بها منذ بدء جائحة كورونا، "الأمر الذي يدل على مدى متانة العلاقات بين دولتينا المتحالفتين".

وأوضح أن دودا والرئيس ترامب سيبحثان تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وشدد المسؤول الأمريكي على أهمية وأمانة بولندا كشريك للولايات المتحدة، سواء في إطار حلف الناتو أو على مستوى العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن بولندا تمثل شريكا "نموذجيا" للولايات المتحدة في التعاون الدفاعي بين البلدين.

وأكد أن العلاقات الثنائية بين وارسو واشنطن "أقوى من أو وقت مضى".

وعُلم سابقا أن الرئيس البولندي سيزور الولايات المتحدة يوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وسائل إعلام بولندية أن اللقاء سيركز على الملف الأمني وقضايا الطاقة.

المصدر: نوفوستي