عراك بالأيدي بين جنود هنود وصينيين على الحدود يشعل مواقع التواصل - فيديو

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا إنه لمناوشات وقعت بين جنود من الهند والصين في ولاية لاداك الهندية في الـ15 من يونيو الجاري.

ويظهر المقطع محاولة الجنود الهنود، دفع عناصر من الجيش الصيني، مطالبينهم بمغادرة المكان على الفور.

وأعلن الجيش الهندي في الـ16 من يونيو الحالي، عن مقتل 20 على الأقل من عسكرييه، بينهم ضابط برتبة عقيد، جراء الاشتباك الذي اندلع في منطقة جبلية غرب جبال الهيمالايا، مشيرا إلى وقوع خسائر في صفوف القوات الصينية أيضا، لم تعلن بكين عنها.

وحملت نيودلهي وبكين إحداهما الأخرى المسؤولية عن الحادث وتبادلتا اتهامات بانتهاك خط السيطرة الفاصل بين الطرفين في المنطقة التي تشكل موضع نزاع حدودي بينهما منذ عقود.

وشهدت الحدود بين الصين والهند تصعيدا في حدة التوتر في الآونة الأخيرة، وتواجه قوات الدولتين بعضها البعض منذ أوائل مايو الماضي، في عدة مواقع بمنطقة لداخ الحدودية.

المصدر: "سبوتنيك + وكالات"