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البرازيل تبدأ التجارب السريرية على لقاح مضاد لكورونا تطوره "أوكسفورد"

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البرازيل تبدأ التجارب السريرية على لقاح مضاد لكورونا تطوره
Reuters
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أعلنت البرازيل عن انطلاق تجارب سريرية على البشر للقاح محتمل ضد فيروس كورونا تطوره جامعة أوكسفورد البريطانية، لتصبح البرازيل أول دولة بعد بريطانيا تبدأ اختبار هذا اللقاح.

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وقالت مؤسسة "ليمان" إحدى الجهات المتعاونة في إطار التجارب اليوم الثلاثاء، إنها ستجري الاختبارات بإشراف من جامعة "ساو باولو" الفدرالية وشبكة المستشفيات Rede D’Or، وستشمل ألفي متطوع من العاملين في القطاع الصحي بمدينة ساو باولو، وألف شخص في مدينة ريو دي جانيرو. 

ووافقت الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية في البرازيل Anvisa في مطلع يونيو الجاري، على إجراء التجارب السريرية البشرية لهذا اللقاح المحتمل بدعم من شركة "أسترا زينيكا" البريطانية السويدية لصناعة الأدوية.

المصدر: رويترز 

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