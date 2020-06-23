الهند تنوي طرد نصف عدد العاملين في سفارة باكستان بدعوى التجسس

أعلنت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء، أنها تنوي طرد نصف العاملين في السفارة الباكستانية في نيودلهي بسبب ما قالت إنه تجسس تورط فيه مسؤولون بالسفارة.

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وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان: "لقد شاركوا في أعمال تجسس وكانت لهم تعاملات مع منظمات إرهابية". وأضاف البيان أن الهند ستخفض عدد العاملين في سفارتها في إسلام آباد بنفس القدر.

وطردت الهند اثنين من الدبلوماسيين الباكستانيين يوم 31 مايو بعد احتجازهما لقيامهما بالتجسس وهو ما نفته إسلام آباد، ووصفته بأنه "لا أساس له من الصحة".

ولا يوجد سفير دائم لكل من الهند وباكستان لدى الأخرى، وفي الشهر الماضي اتهمت بعضهما البعض باحتجاز دبلوماسيين بشكل غير مشروع وتعذيبهم.

المصدر: "رويترز"