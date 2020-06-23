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الحرس الثوري: إيران سترد على أي تحركات إرهابية تنطلق من كردستان العراق

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الحرس الثوري: إيران سترد على أي تحركات إرهابية تنطلق من كردستان العراق
فارس
قائد القوات البرية في الحرس الثوري اللواء محمد باكبور
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 أكد الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، خلال تدريبات عسكرية عند حدود إيران الغربية مع العراق، أنه سيرد على أي تحركات إرهابية تنطلق من كردستان العراق.

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وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري اللواء محمد باكبور، إن بعض الجماعات الإرهابية تتسلل إلى كردستان إيران من إقليم كردستان العراق، مشيرا إلى أن إيران سترد على أي تحركات إرهابية تنطلق من كردستان العراق ولن تجامل أحدا في أمنها القومي.

ودعا باكبور المسوؤلين في كردستان العراق ومن سماهم "أصدقاءنا في الحكومة العراقية"، إلى السيطرة أكثر على الجانب العراقي من الحدود ومنع استغلال الجماعات الإرهابية لهذه المناطق، كما دعا العشائر في كردستان العراق إلى طرد الجماعات الإرهابية من بينها، أو الابتعاد عنها مهددا باستهداف أي مقر أو قاعدة تتعلق بهذه الجماعات.

هذا، ويجري الحرس الثوري الإيراني تدريبات عسكرية في إقليم كردستان بمحاذاة الحدود مع إقليم كردستان العراق.


المصدر: RT



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