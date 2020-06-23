ارتفاع كبير في معدلات الإصابات بكورونا في مدينة مشهد الإيرانية

عبرت جامعة مشهد للعلوم الطبية في إيران عن قلها إزاء ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في المدينة، وقالت إن 40% من المراجعين، لإجراء فحص كورونا تظهر التحاليل إصابتهم بالفيروس.

وأضاف حميد رضا رحيمي، مدير دائرة العلاقات العامة في الجامعة، أن أربعين بالمائة من المراجعين، تثبت إصابتهم بالفيروس بعد إجراء التحاليل الطبية، مشيرا إلى ارتفاع أعداد الذين يعالجون جراء إصابتهم بالفيروس داخل مشافي المدينة.

ومدينة مشهد الواقعة شمال شرق البلاد، هي ثاني أكبر مدينة في إيران بعد العاصمة طهران، وتضم العديد من المقامات والمزارات الدينية، أهمها مرقد الإمام علي بن موسى الرضا.

وكانت الحكومة الإيرانية، أغلقت المزارات الدينية في مدينة مشهد، وبقية المحافظات لمدة شهرين، بقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، لتعيد افتتاحها في الخامس والعشرين من مايو الماضي، وسط انتقادات لعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي فيها.

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وحول تأثير إغلاق المزارات الدينية في المدينة على الوضع الاقتصادي، قال ممثل المرشد في مشهد، أحمد علم الهدى، إن "اقتصاد المدينة مشلول، وإن حياة السكان تواجه الكثير من المصاعب، وأنها لن تعود كسابق عهدها إلا مع توافد الزوار إلى المزارات الدينية"، حيث يعتمد العديد من التجار في المدينة على توافد زوار العتبات المقدسة من الداخل والخارج.

وتأتي إيران في المركز العاشر عالميا من جهة عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حسب إحصائية نشرها موقع "وورلد ميتر" العالمي مؤخرا.

المصدر: RT