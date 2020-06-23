لافروف: التعاون بين روسيا والهند والصين عامل استقرار دولي

قال وزير الخارجية الروسي، إن الجهود المشتركة لروسيا والهند والصين، تواصل لعب دورها في نشر الاستقرار في الحياة الدولية، وستصبح أساسا للتغلب على التحديات المشتركة في العالم.

وأضاف لافروف، خلال افتتاح اجتماع وزراء خارجية روسيا والهند والصين عبر الإنترنت: "أنا مقتنع بأن الاستخدام اللاحق لإمكانياتنا وإمكانيات دولنا الثلاث سيستمر في لعب دور مهم في تحقيق الاستقرار في الشؤون العالمية، وسيظل يساعد المجتمع الدولي بأسره في الحل الفعال للعديد من المشاكل الملحة في عصرنا".

وأشار لافروف، إلى أن البشرية تواجه في الوقت الحاضر العديد من المشاكل الخطيرة، ولا سيما وباء فيروس كورونا المستجد، الذي لا يزال يحصد الأرواح ويؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد والسياسة العالمية. وقال الوزير الروسي: "مرة أخرى تم التأكيد على أنه لا يجوز في العالم الحديث المترابط فيما بينه والمفعم بالعولمة، ومن المستحيل البقاء جانبا والانعزال عن المشاكل العالمية الشاملة".

المصدر: تاس