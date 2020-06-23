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الصين: اتفقنا مع الهند على خطوات لتخفيف التوتر الحدودي

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الصين: اتفقنا مع الهند على خطوات لتخفيف التوتر الحدودي
Reuters
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، أن بكين ونيودلهي اتفقتا على اتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوتر على امتداد شريط حدودي متنازع عليه، بعد اشتباك مسلح وقع هناك الأسبوع الماضي.

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وزير هندي: الصين فقدت ما لا يقل عن 40 جنديا بالاشتباك الحدودي
وزير هندي: الصين فقدت ما لا يقل عن 40 جنديا بالاشتباك الحدودي

ووصف تشاو ليجيان، المتحدث باسم الخارجية الصينية تقارير إعلامية ترددت في الفترة الأخيرة عن مقتل 40 صينيا في الاشتباكات بأنها "أنباء كاذبة".

وقال وزير هندي يوم الأحد، إن الصين فقدت ما لا يقل عن 40 جنديا في الاشتباك، بينما اعترف الجيش الهندي في وقت سابق بمقتل 20 على الأقل من عسكرييه في الحادث.

المصدر: "رويترز"

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