بيانات حكومية: عدد الأمريكيين السود الذين تلقوا العلاج من كورونا 4 أضعاف مقارنة بالبيض

أظهرت بيانات حكومية أمريكية الثلاثاء، أن عدد الأمريكيين من ذوي البشرة السمراء الذين تلقوا العلاج من فيروس كورونا "كوفيد-19" بالمستشفى أكبر مقارنة بالبيض.

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ولفتت البيانات إلى أن عدد الأمريكيين السود المسجلين في قوائم الرعاية الصحية ودخلوا المستشفيات للعلاج من مرض كوفيد-19 يزيد أربع مرات على نظرائهم البيض الأمر الذي يبرز الفروق العرقية الكبيرة في الأوضاع الصحية للأمريكيين خلال الجائحة.

وقالت سيما فيرما مديرة مراكز الرعاية الطبية الحكومية "ميديكير وميديكيد" التي نشرت البيانات "تعكس الفروق في البيانات تحديات قديمة تواجه جماعات الأقليات والبالغين الأكبر في السن وأصحاب الدخول المنخفضة".

وأظهرت البيانات التي نشرت أمس، أن الفحوص أثبتت إصابة أكثر من 325 ألف مستفيد من برنامج التأمين الصحي "ميديكير" بكوفيد-19 في الفترة من أول يناير إلى 16 مايو. وتلقى أكثر من 110 آلاف منهم العلاج في المستشفيات.

وتلقى الأمريكيون من أصول إفريقية العلاج من المرض في المستشفى بمعدل 465 فردا من بين كل مئة ألف مستفيد أسود من "ميديكير".

وبالنسبة للجماعات العرقية الأخرى التي رصدتها مراكز الرعاية الطبية الحكومية، كانت معدلات تلقي العلاج من كوفيد-19 في المستشفى هي 258 للأمريكيين من أصل إسباني و187 للآسيويين و123 للبيض.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم مليونين و388 ألف إصابة تقريبا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 122,611.

المصدر: رويترز