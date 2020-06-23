بولتون يكشف عن حديث جرى بين ترامب وكيم في سنغافورة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، إن الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تحدثا عن الغولف وعن لاعب كرة السلة دنيس رودمان خلال الغداء بسنغافورة.

وأضاف بولتون، في مذكراته عن عمله في البيت الأبيض: "كانت بداية الحديث سهلة، ووصف كيم زيارته ليلا إلى مجمع الفنادق مع كازينو Sheldon Adelson، الذي يعتبر أحد ألمع الأماكن في الحياة الليلية في سنغافورة. وتحدث كيم وترامب عن لعبة الغولف وعن دينيس رودمان، وكيف هزم فريق كرة القدم للسيدات الأمريكي، المنتخب الكوري الشمالي في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2016".

ووفقا لبولتون، خلال المحادثات في سنغافورة، كان كيم جونغ أون متفائلا بشأن مدى سرعة تحرك الأطراف نحو اتفاق مشترك، وتساءل لماذا لم يتمكن أسلافه فعل الشيء نفسه مع ترامب، وهو ما رد عليه الرئيس الأمريكي بسرعة: "لقد كانوا أغبياء".

المصدر: نوفوستي