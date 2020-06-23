بولتون يكشف لماذا لم يرغب في ترك ترامب وحيدا مع بوتين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، إن الرئيس فلاديمير بوتين يدرك بوضوح المصالح الوطنية لبلاده، لذلك لم يكن من الممكن ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حدة معه.

وأضاف بولتون، في كتاب مذكراته تحت عنوان "الغرفة حيث حدث ذلك: مذكرات من البيت الأبيض"، الذي عرض للبيع اليوم الثلاثاء: "لقد أدهشني بوتين، كان يفهم كل شيء تماما، يتصرف بهدوء ويظهر الثقة في نفسه، بغض النظر عن القضايا الاقتصادية والسياسية المحلية التي تجري مناقشتها في روسيا".

وأكد بولتون، أن بوتين كان يعرف تماما أولويات موسكو في مجال الأمن القومي.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: "لم أرغب بتركه في الغرفة لوحده مع ترامب".

وأضاف بولتون أن الرئيس الروسي ترك انطباعا كبيرا عليه بعد نتائج اجتماعه الذي استغرق ساعة ونصف الساعة، قبيل القمة الروسية الأمريكية في هلسنكي.

المصدر: نوفوستي