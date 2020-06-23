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تفجير انتحاري قرب مركز تجنيد للجيش الصومالي في مقديشو

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تفجير انتحاري قرب مركز تجنيد للجيش الصومالي في مقديشو
Reuters FEISAL OMAR
افتتاح قاعدة عسكرية تركية في مقديشو عام 2017
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أفادت وكالة "الأناضول" بوقوع تفجير انتحاري قرب مركز تجنيد للجيش الصومالي غربي العاصمة مقديشو صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت "الأناضول" نقلا عن مصدر أمني، أن 5 مجندين أصيبوا جراء هذا الهجوم الانتحاري.

ومن جهتها، قالت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر محلية إن انتحاريا فجر نفسه بعد أن اعترضه حراس وأطلقوا النار عليه خارج منشأة التدريب العسكري التركية الصومالية في مقديشو في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وحسب التقترير، فإن منفذ الهجوم حاول الانضمام إلى طابور المتدربين العسكريين الجدد لدى دخولهم المنشأة عندما أطلق الجنود النار عليه.

المصدر: الأناضول + وكالات

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