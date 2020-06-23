تفجير انتحاري قرب مركز تجنيد للجيش الصومالي في مقديشو

أفادت وكالة "الأناضول" بوقوع تفجير انتحاري قرب مركز تجنيد للجيش الصومالي غربي العاصمة مقديشو صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت "الأناضول" نقلا عن مصدر أمني، أن 5 مجندين أصيبوا جراء هذا الهجوم الانتحاري.

ومن جهتها، قالت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر محلية إن انتحاريا فجر نفسه بعد أن اعترضه حراس وأطلقوا النار عليه خارج منشأة التدريب العسكري التركية الصومالية في مقديشو في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وحسب التقترير، فإن منفذ الهجوم حاول الانضمام إلى طابور المتدربين العسكريين الجدد لدى دخولهم المنشأة عندما أطلق الجنود النار عليه.

Reports of a suicide blast outside the Turkish military academy in #Mogadishu. #Somaliapic.twitter.com/9gBfHnWQTh — Abdulaziz Billow Ali (@AbdulBillowAli) June 23, 2020

#Somalia Suicide bomber blows himself up after guards intercepted and shot him outside the #TURKSOM military training facility in #Mogadishu early morning. Bomber tried to join up the queue of new military trainees entering the facility when soldiers fired shots, local source. pic.twitter.com/0vDxLioc2F — Gabrian Kovacs (@511ZGS) June 23, 2020

المصدر: الأناضول + وكالات