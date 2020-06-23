ملادينوف للفلسطيين في أريحا: لستم مستأجرين هنا.. هذا بيتكم

دعم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الفلسطينيين المتظاهرين في أريحا ضد خطة ترامب سلميا قائلا: "لستم مستأجرين هنا، هذا بيتكم".

وقال ملادينوف متحدثا خلال تظاهرة حاشدة في أريحا أمس الاثنين، إن "الأمم المتحدة تعتبر أن الضم يتعارض مع القانون الدولي وإذا حصل، سيقضي على فكرة أن السلام وقيام دولة للفلسطينيين يمكن أن يتحققا عن طريق المفاوضات". داعيا الدبلوماسيين إلى "عدم تفويت أي ثانية أو دقيقة أو ساعة" للتحرك ضد مشروع الضم.

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وتابع ملادينوف، "لا تغفلوا عن هدف قيام دولة فلسطينية حرة، على هذه الأرض، إلى جانب إسرائيل وضمن حدود عام 1967".

واحتشد الآلاف في أريحا في جنوب غور الأردن قرب البحر الميت، في أكبر تظاهرة تشهدها الضفة الغربية منذ إعلان الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط أواخر يناير، مرددين شعارات "لا دولة فلسطينية بدون غور الأردن" و"فلسطين ليست للبيع".

وكانت حركة "فتح" قد دعت إلى هذه التظاهرة رغم القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتنص خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضم إسرائيل مستوطنات في غور الأردن وهو سهل زراعي شاسع في الضفة الغربية، وقيام دولة فلسطينية على مساحة صغيرة.

ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم حشدوا دعما دوليا ضد هذا المشروع، في حين يتوقع أن تعلن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في الأول من يوليو استراتيجيتها الرامية لتنفيذ الخطة الأمريكية.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل