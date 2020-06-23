ديمقراطيون في مجلس الشيوخ: الخروج من معاهدة السماء المفتوحة قد يكون غير قانوني

اتهم أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس دونالد ترامب بانتهاك القانون على خلفية إعلانها نيتها الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، قالوا في رسالة لوزيري الخارجية مايك بومبيو، والدفاع مارك إسبر، إن الإدارة لم ترسل إلى الكونغرس إشعارا قبل 120 يوما من عملية الخروج، كما يقتضي القانون.

وفي رسالة له، دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتوران مارك وارنر وجاك ريد، البيت الأبيض إلى التوقف فورا عن محاولة الانسحاب من المعاهدة.

وأشار الديمقراطيون أيضا إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار ترامب الخروج لأنه اتخذ قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقلت الوكالة عن الرسالة: "بداية انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة دون مراعاة القانون الداخلي الأمريكي أو الممارسة الدستورية، هي مناورة سياسية واضحة في محاولة لتعزيز موقف الإدارة مستقبلا".

ولم يصدر بعد أي تعليق من الخارجية الأمريكية والبنتاغون على الرسالة.

المصدر: نوفوستي