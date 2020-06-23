بومبيو يقارن إفشاء بولتون للمعلومات السرية بفرار سنودن

قال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، إن نشر مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، معلومات سرية في مذكراته، يمكن مقارنته بكشف إدوارد سنودن عن أساليب عمل الاستخبارات الأمريكية.

وأضاف بومبيو أمس الاثنين في حديث لقناة "فوكس نيوز"، أنه أطلع على مقتطفات من كتاب بولتون، "الغرفة حيث حدث ذلك: مذكرات البيت الأبيض"، المتوقع صدوره الثلاثاء، وأشار إلى وجود "الكثير من الأكاذيب" في المذكرات، لكنها تحتوي أيضا على معلومات سرية "تشكل تهديدا وتضر بالولايات المتحدة".

وقال بومبيو: "بصراحة نظرا لأنه كشف عن معلومات معينة، فيجب أن يتحمل مسؤولية جنائية مباشرة. لقد رأينا جميعا ما يحدث عندما يسرب بعض الأشخاص معلومات سرية، مثل إدوارد سنودن. ما فعله جون بولتون لا يختلف عن ذلك".

وبحسب وزير الخارجية الأمريكي، فإن الإدارة الأمريكية تمنح وزارة العدل الحق في تقرير الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد بولتون.

وذكر بومبيو أنه كان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتجنبان أحيانا مشاركة بولتون في بعض الاجتماعات لأنه سمح بتسريب المعلومات.

المصدر: تاس