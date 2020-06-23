أتلانتا تودع رايشارد بروكس قبل تشييعه الثلاثاء

شهدت مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، مراسم تشييع المواطن من أصل إفريقي رايشارد بروكس، الذي قتل برصاص الشرطة قبل 10 أيام.

وارتدى العديد من المشاركين في المراسم التي أقيمت في إحدى كنائس أتلانتا يوم الاثنين، قمصانا عليها شعارات "حياة السود مهمة" و"لا أستطيع التنفس".

وبدأ المشاركون في المراسم الاصطفاف قبل ثلاث ساعات من بدايتها، وقال العديد منهم إنهم لا يعرفون بروكس الذي كان يبلغ من العمر 27 عاما، لكن مقتله مسّهم وأكدوا على مخاوفهم من التعامل مع الشرطة.

إقرأ المزيد

ووصل الجثمان على عربة سوداء عليها لافتة تحمل صورة بروكس وعبارة "قتل في أتلاتنا، جورجيا 2020"، حيث من المقرر تشييعه يوم الثلاثاء 23 يونيو.

يذكر أن رايشارد بروكس قتل برصاص الشرطة أثناء محاولته الفرار منهم، بعد أن أوقفوه للاشتباه بقيادته السيارة تحت تأثير الكحول.

وزاد مقتله من موجة الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة، والتي اجتاحت المدن الأمريكية عقب مقتل المواطن من أصل إفريقي جورج فلويد في ولاية مينيسوتا أواخر مايو الماضي.

المصدر: رويترز